Sevgi dolu kareler

Ünlü isimler, Sevgililer Günü’nü renkli fotoğraflarla kutladı. Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun kendisini kucağına aldığı ve düğünlerinde halay çektiği kareleri yayınladı. Cansu Tosun, kar yağarken eşi Erkan Kolçak Köstendil’e sarıldığı anı, “Her şey aşktır. Bir de aşkın böylesi var” diye yazdı. Filiz Akın, ise eşi Sönmez Köksal’a geçtiğimiz ekim ayında denizde şarkı söylediği görüntüleri paylaşarak, 14 Şubat’ı kutladı.