Şevket Çoruh kimdir, nereli? Şevket Çoruh filmleri...

Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin'di. Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe, İstanbul’da büyümüştür.

İstanbul doğumlu Türk oyuncunun kökeni Artvin'e dayanmaktadır. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu ile boşanmıştır. İkinci evliliğini Özge Turna ile yapmış ve ondan da Turna adlı bir kızı olmuştur.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılından bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle ve sinemada İnşaat ile Çakallarla Dans gibi film serilerindeki oyunculuğu ile tanınmıştır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı.

ŞEVKET ÇORUH FİLMLERİ

2003 İnşaat Sudi

2004 Anlat İstanbul Recep

2004 Eğreti Gelin Hasan

2008 Usta Ersun

2009 Sonsuz Cihan

2010 Anı Yaşamak Yusuf

2010 Çakallarla Dans Gökhan

2011 Anadolu Kartalları Naci Dizdar

2012 Çanakkale 1915 Mehmet Çavuş

2013 Çakallarla Dans 2:

Hastasıyız Dede Gökhan

2014 İnşaat 2 Sudi

2014 Hayat Sana Güzel Azmi Yapıcı

2014 Çakallarla Dans 3:

Sıfır Sıkıntı Gökhan

2016 Çakallarla Dans 4 Gökhan

2017 Aile Arasında Necati-Neco

2018 Çakallarla Dans 5 Gökhan

ŞEVKET ÇORUH DİZİLERİ

1996 Köşe Kapmaca

1996 Sevda Kondu Rıza

1997-1998 Çiçek Taksi Çamur Şevket

1998 Affet Bizi Hocam Bekir

1999 Yılan Hikâyesi Yaşar

2002 Azad Zübeyir

2003-2004 Sultan Makamı Sultan

2005 Canın Sağolsun Tayfun

2005 Savcının Karısı Ünal

2006- günümüz Arka Sokaklar Mesut Güneri

2006 Gönül Kudret

2007 Komedi Dükkanı Konuk oyuncu

2008 Anında Görüntü Show Kendisi

2010 Akasya Durağı Müşteri

2010 Umut Yolcuları Mesut

2012 İşler Güçler Taksici