MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şevket Çoruh kimdir, nereli? Şevket Çoruh filmleri...
27.08.2020 - 12:22 |

Şevket Çoruh kimdir, nereli? Şevket Çoruh filmleri...

Şevket Çoruh kimdir? Arka Sokaklar dizisinin Mesut'u Şevket Çoruh ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Usta oyuncu Rasim Öztekin Ferhan Şensoy'dan devraldığı kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı. İşte Şevket Çoruh biyografisi ve filmleri..

Şevket Çoruh kimdir, nereli? Şevket Çoruh filmleri...
ABONE OL

Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin'di. Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe, İstanbul’da büyümüştür.

İstanbul doğumlu Türk oyuncunun kökeni Artvin'e dayanmaktadır. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu ile boşanmıştır. İkinci evliliğini Özge Turna ile yapmış ve ondan da Turna adlı bir kızı olmuştur.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılından bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle ve sinemada İnşaat ile Çakallarla Dans gibi film serilerindeki oyunculuğu ile tanınmıştır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı.

ŞEVKET ÇORUH FİLMLERİ

2003      İnşaat   Sudi

2004      Anlat İstanbul    Recep

2004      Eğreti Gelin        Hasan

2008      Usta      Ersun

2009      Sonsuz Cihan

2010      Anı Yaşamak      Yusuf

2010      Çakallarla Dans Gökhan

2011      Anadolu Kartalları            Naci Dizdar

2012      Çanakkale 1915 Mehmet Çavuş

2013      Çakallarla Dans 2:

Hastasıyız Dede Gökhan

2014      İnşaat 2 Sudi

2014      Hayat Sana Güzel            Azmi Yapıcı

2014      Çakallarla Dans 3:

Sıfır Sıkıntı           Gökhan

2016      Çakallarla Dans 4              Gökhan

2017      Aile Arasında     Necati-Neco

2018      Çakallarla Dans 5              Gökhan

ŞEVKET ÇORUH DİZİLERİ

1996      Köşe Kapmaca  

1996      Sevda Kondu     Rıza

1997-1998           Çiçek Taksi          Çamur Şevket

1998      Affet Bizi Hocam              Bekir

1999      Yılan Hikâyesi    Yaşar

2002      Azad      Zübeyir

2003-2004           Sultan Makamı  Sultan

2005      Canın Sağolsun Tayfun

2005      Savcının Karısı    Ünal

2006- günümüz Arka Sokaklar    Mesut Güneri

2006      Gönül   Kudret

2007      Komedi Dükkanı               Konuk oyuncu

2008      Anında Görüntü Show   Kendisi

2010      Akasya Durağı    Müşteri

2010      Umut Yolcuları   Mesut

2012      İşler Güçler         Taksici

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müjde Ar, CİMER’e şikayet etti

Müjde Ar, CİMER’e şikayet etti

Nur Yerlitaş'ın son hatırası!

Nur Yerlitaş'ın son hatırası!

Aslı Turanlı eliyle yüzünü kapattı

Aslı Turanlı eliyle yüzünü kapattı

Ebru Yaşar'ın akşam yemeği şıklığı

Ebru Yaşar'ın akşam yemeği şıklığı

Sıradaki Haber