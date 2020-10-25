Şevval Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Şevval Şahin biyografisi

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, bu kez CNN TÜRK’te dün yayınlanan ‘Sorgu Sual’ programına katılmasıyla çok konuşuldu. Şevval Şahin'in kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu büyük merak konusu oldu. İşte Şevval Şahin hakkında merak edilenler...

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı. Şevval Şahin’in İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor. Şahin 1,82 boyundadır.

ŞEVVAL ŞAHİN PROGRAMI TERK ETTİ

Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, 'Sorgu Sual' programındaki basit sorulara sinirlenip, yayını terk etti. Sakinleşip geri gelen modelin, Fahrettin Koca’yı tanımaması şaşırttı.

21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bıraktı.

Sakinleşip geri gelen Şahin'in, "Fahrettin Koca’yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?" sorusunu ise "Pas" diyerek, yanıtlamaması şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir projede yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğu için eleştirilen Şahin, "Sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum. Miss Turkey'den sonra da bu böyle devam etti. Neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum, ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem" dedi.

Ünlü model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın, "Koronavirüs nezle gibi bir şey abartmaya gerek yok" sözlerine ise katılmadığını belirtti.