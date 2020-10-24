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24.10.2020 - 09:20 |

Şevval Sam: Bu soruyu erkeklere sorun

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, annesi Leman Sam'la Cihangir'de görüntülendi.

Şevval Sam: Bu soruyu erkeklere sorun
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Rol aldığı dizide bir erkeğin aynı anda iki kadını birden sevmesiyle ilgili polemiklerin sorulması üzerine Şevval Sam, "Bu soruyu erkeklere sorun" dedi. Annesi ise "Bu hayat her şey oluyor, boş verin" cevabını verdi.

Şevval Sam, "Güçlü kadınların olduğu bir setteyiz. Senaristler, yapımcılar böyle karar vermiş" diyerek, evinin yolunu tuttu. MESUT YILMAZ

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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