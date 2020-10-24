24.10.2020 - 09:20 |
Şevval Sam: Bu soruyu erkeklere sorun
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, annesi Leman Sam'la Cihangir'de görüntülendi.
Rol aldığı dizide bir erkeğin aynı anda iki kadını birden sevmesiyle ilgili polemiklerin sorulması üzerine Şevval Sam, "Bu soruyu erkeklere sorun" dedi. Annesi ise "Bu hayat her şey oluyor, boş verin" cevabını verdi.
Şevval Sam, "Güçlü kadınların olduğu bir setteyiz. Senaristler, yapımcılar böyle karar vermiş" diyerek, evinin yolunu tuttu. MESUT YILMAZ
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