Şevval Sam karavanını kendi elleriyle süsledi

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, hayalini kurduğu karavanına kavuştu. 2019 yılında Harbiye’de verdiği konserinde “Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. Karavanla insan daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” diyen sanatçının dileği gerçek oldu.

"İÇ TASARIMI BANA AİT"

Sam, geçen yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı. “Bu benim bebeğim” dediği karavanından gün içinde hiç çıkmayan, zamanının çoğunu artık burada geçiren ünlü sanatçı, “Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Bana bu 2021’in ilk hediyesi oldu” şeklinde konuşmuştu.

KENDİ ELLERİYLE SÜSLEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Şevval Sam, “Prenses” adını verdiği yeşil karavanın dışını da kendi elleriyle süsledi. Aracın etrafına rengarenk resimler çizen Sam, o sırada çekilen fotoğraflarını “Prenses’i süslemenin mutluluğu tarifsiz” notuyla Instagram’da paylaştı.

Karavanın içini tamamen ahşap yaptıran ve iç dekorasyonuna kendisi imza atan sanatçı, günün büyük bölümünü şimdilerde karavanında geçiriyor.