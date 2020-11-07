Şevval Sam'dan Erdal Özyağcılar'a övgü

Tek başına alışverişe çıkan Şevval Sam, kendine has şık tarzı ile göz doldurdu.

FOX'ta yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde canlandırdığı 'Ender Ekinci' karakteriyle dikkat çeken Şevval Sam, kadroya katılan usta oyuncu Erdal Özyağcılar için övgü dolu ifadeler kullandı: Erdal Özyağcılar gibi usta bir ismin dizimizin kadrosuna katıldığı için başta şahsım olmak üzere hepimiz çok mutlu olduk.