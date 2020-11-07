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07.11.2020 - 15:55 |

Şevval Sam'dan Erdal Özyağcılar'a övgü

Oyuncu Şevval Sam, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Şevval Sam'dan Erdal Özyağcılar'a övgü
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Tek başına alışverişe çıkan Şevval Sam, kendine has şık tarzı ile göz doldurdu.

FOX'ta yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde canlandırdığı 'Ender Ekinci' karakteriyle dikkat çeken Şevval Sam, kadroya katılan usta oyuncu Erdal Özyağcılar için övgü dolu ifadeler kullandı: Erdal Özyağcılar gibi usta bir ismin dizimizin kadrosuna katıldığı için başta şahsım olmak üzere hepimiz çok mutlu olduk.

Şevval Samdan Erdal Özyağcılara övgü

Magazin Haberleri Bülteni (7 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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