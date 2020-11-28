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HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia eski sevgilisine döndü
28.11.2020 - 15:49 |

Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia eski sevgilisine döndü

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz aylarda ilişkileriini noktalayan Guido Senia, eski aşkı Maria Carla Boscono'ya geri döndü.

Şeyma Subaşı'dan ayrılan Guido Senia eski sevgilisine döndü
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Şeyma Subaşı şimdilerde yurt dışında tatil yaparken, eski sevgilisi Guido Senia yeni bir ilişkiye başladı.

Gudio Senia, eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Çiftin birlikteliği, Boscono'nun Instagram'da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia 1,5 yıl aşk yaşamış ancak ani bir kararla ilişkilerini noktalama kararı almıştı.

Şeyma Subaşıdan ayrılan Guido Senia eski sevgilisine döndü

    28 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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