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22.06.2020 - 07:00 | | ALİ KESER

Sezona merhaba!

Bodrum Türkbükü’nde gece hayatı hareketlendi.

Sezona merhaba!
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Bodrum Türkbükü’nde gece hayatı hareketlendi. Sess Türkbükü’nün işletmecisi Nedim Binler ve Yüksel-Ecevit Yılan ile Arnavutköy Balıkçısı’nın işletmecisi Yılmaz Keleş, sezona cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simalarıyla “Merhaba” dedi. Açılışa Cem Kalyoncu, Ozan Doğulu, Hera Aslan, Gaya-Alpay Başaran, Kerem Dürüst, Şebnem Ercantürk, Ercan-Jale İşal, Garo Nişan, Duygu-Sinan Dandin, Uğur Heperol ve Ediz Tuncay gibi isimler katıldı. Covid-19’a karşı tüm önlemleri alan Sess Türkbükü’nde mixolojist Can Arslan’ın içecekleri, Arnavutköy Balıkçısı’nda ise DJ Can Parlak’ın parçaları keyifli anlar yaşattı.

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