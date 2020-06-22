Sezona merhaba!

Bodrum Türkbükü’nde gece hayatı hareketlendi. Sess Türkbükü’nün işletmecisi Nedim Binler ve Yüksel-Ecevit Yılan ile Arnavutköy Balıkçısı’nın işletmecisi Yılmaz Keleş, sezona cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simalarıyla “Merhaba” dedi. Açılışa Cem Kalyoncu, Ozan Doğulu, Hera Aslan, Gaya-Alpay Başaran, Kerem Dürüst, Şebnem Ercantürk, Ercan-Jale İşal, Garo Nişan, Duygu-Sinan Dandin, Uğur Heperol ve Ediz Tuncay gibi isimler katıldı. Covid-19’a karşı tüm önlemleri alan Sess Türkbükü’nde mixolojist Can Arslan’ın içecekleri, Arnavutköy Balıkçısı’nda ise DJ Can Parlak’ın parçaları keyifli anlar yaşattı.



