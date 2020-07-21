Sezona ‘Parıltı’lı merhaba

Antalya Side’de hizmet veren Miramare Hotels, sezon açılışını Türkiye’nin doğuştan görme engelli çocukları bağımsız yaşama hazırlayan tek derneği olan Parıltı Derneği’yle yaptı. Davette, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim bir araya geldi. Konuklar, Gönül Ailesi’nin ev sahipliğinde keyifli bir hafta sonu geçirdi. Davetin ilk gününde misafirler Side Müzesi, Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı’nı gezerek, bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı. Otelde gün boyunca denizin tadını çıkaran konuklar, açılış akşamı da Dicle Olcay’ın eğlenceli sahnesinde keyifli vakit geçirdiler.

Parıltı Derneği Eş Başkanı Neşe Gönül de yeni sezon açılışında yakın dostlarıyla birlikte Parıltı gençlerini de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Parıltı gençlerinin de bizlerle olmasını, keyifli bir tatil geçirmelerini istedik” diye konuştu.