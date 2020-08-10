10.08.2020 - 07:00 |
Sibel Can ‘Hayat’ verecek
Sibel Can’ın yeni albümü ‘Hayat’, Sony Müzik Türkiye etiketiyle 14 Ağustos’ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak.
Sibel Can’ın yeni albümü ‘Hayat’, Sony Müzik Türkiye etiketiyle 14 Ağustos’ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak. Sanatçı, projenin çıkış şarkısını sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı ‘En Büyük Aşkım’ olarak belirledi.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.