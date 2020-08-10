MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sibel Can ‘Hayat’ verecek
10.08.2020 - 07:00 |

Sibel Can ‘Hayat’ verecek

Sibel Can’ın yeni albümü ‘Hayat’, Sony Müzik Türkiye etiketiyle 14 Ağustos’ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak.

Sibel Can ‘Hayat’ verecek
ABONE OL

Sibel Can’ın yeni albümü ‘Hayat’, Sony Müzik Türkiye etiketiyle 14 Ağustos’ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak. Sanatçı, projenin çıkış şarkısını sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı ‘En Büyük Aşkım’ olarak belirledi.

Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Türkiye’de de satışlar başlayacak’

‘Türkiye’de de satışlar başlayacak’

Konserler başladı

Konserler başladı

Beren tarzı

Beren tarzı

Mest etti

Mest etti

Sıradaki Haber