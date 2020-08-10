Sibel Can ‘Hayat’ verecek

Sibel Can’ın yeni albümü ‘Hayat’, Sony Müzik Türkiye etiketiyle 14 Ağustos’ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak. Sanatçı, projenin çıkış şarkısını sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı ‘En Büyük Aşkım’ olarak belirledi.