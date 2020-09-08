08.09.2020 - 09:35 |
Sibel Can konuşma yasağı getirdi!
Şarkıcı Sibel Can, hakkında hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulundukları gerekçesiyle Uçankuş TV’de yayınlanan ‘Hayatın İçinden’ programının sunucuları Erol Köse, İlker Koç ve Esra Aydoğdu’ya dava açtı.
Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Sibel can'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Erol Köse, İlker Koç ve Esra Aydoğdu’ya konuşma yasağı getirdi.
İki aylık tedbir kararı doğrultusunda Can’ı iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeleri, kötü söz ve davranışlarda bulunmamalarına karar verildi. Sunucuların karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası uygulanacak.