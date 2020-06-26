Sibel Can'dan müzik ziyafeti

Yaklaşık üç saat süren konser sırasında müzik şölenine şahit olan dinleyiciler, Sibel Can'ın popüler hit şarkılardan, sanat müziğine ve Orhan Gencebay şarkılarına kadar uzanan geniş repertuvarıyla pandemi dönemi yorgunluğunu attılar.

10 YENİ BESTE

Karantina günlerinde evine stüdyo kurdurarak yeni albümünün çalışmalarını tamamlayan Sibel Can, ‘Hayat’ adlı yeni albümünü bayram haftasında müzikseverlerle buluşturacak. Yeni albümünde 10 yeni beste seslendiren sanatçı, bir de Kenan Çallı’ya ait olan ‘Yine Sen’ adlı türküyü okudu.

KIZ KIZA ALIŞVERİŞ

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Elif Yazıcı Girgin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Beraberce alışveriş yapan ikili daha sonra yorgunluk kahvesi içti.