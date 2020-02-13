Sibel Can'ın Melisa paylaşımı gündem oldu! Tıpkısının aynısı

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan ve özellikle gönderilerine yaptığı photoshoplarla gündeme gelen Sibel Can, bu kez kızını paylaştı.

En az annesi kadar ilgi gören 25 yaşındaki Melisa Ural, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Sibel Can'ın gönderisine beğeni ve yorum yağarken, şarkıcının takipçileri "Aynı size benziyor" şeklinde yorumlar yaptılar.