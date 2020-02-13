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HaberlerMagazin Haberleri Sibel Can'ın Melisa paylaşımı gündem oldu! Tıpkısının aynısı
13.02.2020 - 12:34 |

Sibel Can'ın Melisa paylaşımı gündem oldu! Tıpkısının aynısı

Şarkıcı Sibel Can, Instagram hesabından kızı Melisa'nın fotoğrafını paylaştı. Melisa'nın son hali çok konuşuldu.

Sibel Can'ın Melisa paylaşımı gündem oldu! Tıpkısının aynısı

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan ve özellikle gönderilerine yaptığı photoshoplarla gündeme gelen Sibel Can, bu kez kızını paylaştı.

En az annesi kadar ilgi gören 25 yaşındaki Melisa Ural, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Sibel Can'ın gönderisine beğeni ve yorum yağarken, şarkıcının takipçileri "Aynı size benziyor" şeklinde yorumlar yaptılar.

Sibel Canın Melisa paylaşımı gündem oldu Tıpkısının aynısı

    13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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