‘Sibel fedakâr bir anne’

Hakan Ural, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de ekrana gelen ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Sibel Can’dan iki, Ezgi Can’dan bir evladı olan oyuncu, “Ne kadar terbiyeli çocukların var” denildiği zaman çok mutlu oluyorum. Sibel hakikaten çok fedakâr anne... Ne yapılması gerekiyorsa yaptı. İkimiz de onlara sevgimizi vererek büyüttük. 22 yaşında baba oldum, hatta onlarla beraber büyüdük. Dünyadaki en büyük aşk evlat” dedi.

ACUN ILICALI KEŞFETTİ

Kanal D’de ekrana gelen ‘Neler Oluyor Hayatta?’ programında yer alan Ural, “Yorumculuğumu Acun Ilıcalı keşfetti. Bir de benim naçizane hissiyatım, insanlar ekranda samimiyete çok hasret kalmış. Bildiğini saygıyla söyleme çabası içerisinde ama kibiri olmayan, farklılıklarını dile getirebilen, kendini eleştirebilen, yanlışını ‘Yanlış yaptım’ diyen, doğrusuna da ‘Doğru’ diyen insana hasret kalınmış. Olduğum gibiyim” şeklinde konuştu.

28 Eylül 1988 tarihinde şarkıcı Sibel Can ile evlenen Hakan Ural, 17 Şubat 1999 tarihinde boşandı. Ural, 2005 yılında kendisinden 17 yaş küçük Ezgi Can ile nikah masasına oturmuş ve üçüncü çocuğu Gisella dünyaya gelmişti.