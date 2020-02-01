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01.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

‘Sıcak bir komedi’

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü oynadığı ‘Eltilerin Savaşı’ filminin galası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlendi.

‘Sıcak bir komedi’

 Özay, “Sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu. Özay’ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan sevgilisi Barış Arduç ise, “En az onun kadar heyecanlıyım. Beraber oynadığımız ‘Deliha’dan bile daha iyi oldu. Eltidir, görümcedir hiç anlamam ama Gupse iyi bilir” şeklinde konuştu. 

‘Sıcak bir komedi’

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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