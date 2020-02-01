‘Sıcak bir komedi’

Özay, “Sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu. Özay’ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan sevgilisi Barış Arduç ise, “En az onun kadar heyecanlıyım. Beraber oynadığımız ‘Deliha’dan bile daha iyi oldu. Eltidir, görümcedir hiç anlamam ama Gupse iyi bilir” şeklinde konuştu.