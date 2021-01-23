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23.01.2021 - 07:00 |

'Şiddet uygulamadım'

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın kendisi hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırmasından sonra Instagram’dan açıklama yaptı.

'Şiddet uygulamadım'
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Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın kendisi hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırmasından sonra Instagram’dan açıklama yaptı. “Çamur at, izi kalsın” düşüncesiyle iftira atıldığını belirten sanatçı, “Şiddet uygulamadım. Kurulacak çok cümle var ama evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Elimden alınmaya çalışılsa da, onu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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