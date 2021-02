Ayça Ayşin Turan, BeStyle Magazine dergisine kapak oldu. Kadın cinayetleri konusuna değinen oyuncu, “Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Her gün yeni bir cinayet haberi duymak korkunç bir hal aldı. Her türlü şiddet ve zulüm için sosyal sorumluk projelerinin yanı sıra caydırıcı cezaların da olması gerekiyor”

diye konuştu.