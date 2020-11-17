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17.11.2020 - 11:03 |

Sidney'de 18 katlı binaya Nicole Kidman portresi çizildi

Dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın yeni dizisini kutlamak isteyen bir grup sanatçı Sidney'de 18 katlı binaya oyuncunun portresini çizdi. Kidman, dev portresini bizzat görmeye gitti.

Sidney'de 18 katlı binaya Nicole Kidman portresi çizildi
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Avustralya’nın Sidney şehrine dev Nicole Kidman portresi çizildi. Bir grup ressam, 53 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun yeni dizisini dev portre ile kutladı.

Kidman, Sidney’deki 18 katlı Zenith binasına resmedilen portresinin önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak teşekkür etti.

Sidneyde 18 katlı binaya Nicole Kidman portresi çizildi

 

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