Sıfır makyaj Burcu Esmersoy

"Bizim evde yemek pişmiyor" diyerek espri yapan Burcu Esmersoy, “Spor yaptığım için yiyip içtiğime dikkat ediyorum. Şimdi toplantım vardı. Onun için arada salata yiyim dedim” şeklinde konuştu. Ünlü sunucu, bu dönemde karbonhidrat ve tatlıdan uzak durmaya çalıştığını ifade etti.

Yılbaşı planları sorulan Esmersoy, “Plan yapmayı pek tavsiye etmiyorum. Ne olacağımız belli değil. Zaten çokta bir şey yapar biri değilim. Televizyon seyrederek, arkadaşlarım ile Zoom’da görüşerek yeni yıla girmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kişisel bakımına çok dikkat eden Burcu Esmersoy'un makyajsız hali dikkat çekti.