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28.08.2020 - 08:46 |

Sıfır makyaj Ceylan

Türkücü Ceylan, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. 46 yaşındaki Ceylan'ın makyajsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Sıfır makyaj Ceylan
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Habertürk'ün haberine göre; Ulus'ta objektiflere yansıyan Ceylan, uzun süre bankada kaldı. Çıkışta valeden aracını aldı ve oradan ayrıldı. Ünlü şarkıcının makyajsız olması da dikkat çekti.

Sıfır makyaj Ceylan

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, son sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta son halini gösteren bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın saçlarını iki yandan ördüğü fotoğraf takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.

Ceylan daha önce de Elçin Sangu'ya benzetilmiş ve bu benzetme karşısında sessiz kalmamıştı. Ceylan Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.

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