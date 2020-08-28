Sıfır makyaj Ceylan

Habertürk'ün haberine göre; Ulus'ta objektiflere yansıyan Ceylan, uzun süre bankada kaldı. Çıkışta valeden aracını aldı ve oradan ayrıldı. Ünlü şarkıcının makyajsız olması da dikkat çekti.

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, son sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta son halini gösteren bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın saçlarını iki yandan ördüğü fotoğraf takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.

Ceylan daha önce de Elçin Sangu'ya benzetilmiş ve bu benzetme karşısında sessiz kalmamıştı. Ceylan Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.