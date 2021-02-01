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01.02.2021 - 07:45 |

Sıfır makyaj Hülya Avşar

Şimdilerde yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, spor sonrası doğal halini; sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sıfır makyaj Hülya Avşar
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Koronavirüs nedeniyle evde kalmaya özen gösteren şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, Instagram üzerinden makyajsız halini gözler önüne serdi.

Uzun süredir ekran önünde yer almayan Avşar, evde spor yaptıktan sonra doğal haliyle verdiği pozunu paylaştı.

57 yaşındaki Avşar, fotoğrafıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sıfır makyaj Hülya Avşar

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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