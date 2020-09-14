Kanal D ekranında tekrar bölümleri ile yeniden yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisi 11:00'de ekrana geliyordu. Yeniden izlemek isteyen izleyiciler için büyük bir ilgi ile karşılanan Sihirli Annem dizisinin tekrar bölümleri ile birlikte aynı saat içerisinde yayınlanmamaya başladı. Dizinin takipçileri ise Sihirli Annem neden yok, yayın saati mi değiştirildi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Sihirli Annem dizisi neden yok?

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ NEDEN YOK?

Sihirli Annem dizisi tekrar bölümleri ile 7 Eylül'den itibaren 11:00'de ekrana gelmeye başlamıştı. 14 Eylül itibariyle dizinin tekrar bölümlerinin yayın saati değiştirildi. Bundan böyle Sihirli Annem dizisi 07:00'de Kanal D ekranında izleyiciler ile buluşmaya devam edecek