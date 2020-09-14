14.09.2020 - 11:35 |
Sihirli Annem neden yok, yayın saati mi değiştirildi?
İlk olarak 2003 yılında Kanal D ekranında yayınlanmaya başlanan Sihirli Annem dizisi 2006 yılında sona ermiş. 5 yıl aradan sonra yeniden 2011'de farklı bir kanalda yayınlanmaya başlanmış 3 sezon daha burada yayınlandıktan sonra ise dizi 2012 yılında tamamen sona ermişti. 7 Eylül itibariyle Kanal D ekranında tekrar bölümlleri ile izleyici ile buluşan Sihirli Annem dizisi aynı saatler içerisinde yayınlanmayınca vatandaşlar araştırmalarına başladı. Peki Sihirli Annem dizisi tekrar bölümleri neden yok, yayın saati mi değiştirildi.
Kanal D ekranında tekrar bölümleri ile yeniden yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisi 11:00'de ekrana geliyordu. Yeniden izlemek isteyen izleyiciler için büyük bir ilgi ile karşılanan Sihirli Annem dizisinin tekrar bölümleri ile birlikte aynı saat içerisinde yayınlanmamaya başladı. Dizinin takipçileri ise Sihirli Annem neden yok, yayın saati mi değiştirildi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Sihirli Annem dizisi neden yok?
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ NEDEN YOK?
Sihirli Annem dizisi tekrar bölümleri ile 7 Eylül'den itibaren 11:00'de ekrana gelmeye başlamıştı. 14 Eylül itibariyle dizinin tekrar bölümlerinin yayın saati değiştirildi. Bundan böyle Sihirli Annem dizisi 07:00'de Kanal D ekranında izleyiciler ile buluşmaya devam edecek
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