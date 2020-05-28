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28.05.2020 - 07:00 |

Şiirler emekçiler için

Burcu Biricik, Erdal Beşikçioğlu, Haldun Dormen, Mehmet Aslantuğ, Nurgül Yeşilçay ve Songül Öden gibi 100 ünlü ismin, salgın nedeniyle perdelerini kapatan tiyatro çalışanları için ‘Dayanışmanın 100’ü Şiir’ platformunu kurdu.

Şiirler emekçiler için
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Burcu Biricik, Erdal Beşikçioğlu, Haldun Dormen, Mehmet Aslantuğ, Nurgül Yeşilçay ve Songül Öden gibi 100 ünlü ismin, salgın nedeniyle perdelerini kapatan tiyatro çalışanları için ‘Dayanışmanın 100’ü Şiir’ platformunu kurdu. Sanatçıların, şiir okuyarak katıldığı kampanyanın internet sitesi üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerinin ihtiyaçları için kullanılacak.

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