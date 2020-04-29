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29.04.2020 - 07:00 |

Şıklığıyla kamaştırıyor

Amerika’nın dünyaca ünlü evaksesuarları şirketi Mac Kenzi Childs Türkiye Distribütörü Berrin Ak, Nişantaşı’nda yer alan mağazasındaki şık dekorasyonu ve ürünleriyle her zaman dikkat çeken isimlerden olmayı başardı.

Şıklığıyla kamaştırıyor

Amerika’nın dünyaca ünlü evaksesuarları şirketi Mac Kenzi Childs Türkiye Distribütörü Berrin Ak, Nişantaşı’nda yer alan mağazasındaki şık dekorasyonu ve ürünleriyle her zaman dikkat çeken isimlerden olmayı başardı. Cemiyet hayatının sevilen iş insanı, karantina günlerinde de her dakika sürdürdüğü şıklığıyla göz kamaştırıyor.

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Cadde Yazarları

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