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05.10.2020 - 08:01 |

Sıla Gençoğlu'ndan tekne pozu

Şarkıcı Sıla, Gökova'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Tekne tatili yapan Sıla, bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sıla Gençoğlu'ndan tekne pozu
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sıla Gençoğlu, son paylaşımıyla çok konuşuldu. Gökova körfezinde tekne tatili yapan Sıla, arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiriyor.

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Gençoğlu, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu "Gökova'nın selamı var" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sıla'nın paylaşımına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

Sıla Gençoğlundan tekne pozu

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