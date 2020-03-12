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12.03.2020 - 12:05 |

Şilan Makal: Çok odunuz

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Şener Özbayraklı ile nişanlanan oyuncu Şilan Makal, ilişkisi hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Şilan Makal: Çok odunuz

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Şilan Makal, düğün tarihinin henüz net olmadığını ve tören istemediklerini belirtti.

"Evliliği hiç hayal etmedim" diyen Makal, “İstediğim bir şey değil , her şey spontene gelişiyor. Benim için çok gereksiz bir şey. Hadi evlenelim bari dedik, teklifsiz gelişti. Ben de o da çok odunuz. İki tarafın da hiç beklentisi yok, o yüzden mutluyuz" açıklamasında bulundu. 

 

 

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