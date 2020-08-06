Simge hayaline kavuştu: Ölsem de gözüm açık gitmeyecek

Simge, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Özel tasarlanmış sahnesinde izleyicilerine görsel bir şölen sunan popçu, şarkılarıyla olduğu kadar kıyafetleri ve danslarıyla da beğeni topladı.



Son hiti 'Öpücem'i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge, "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.



Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan üç farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan popçu, sahnede üç saat kaldı. 30 şarkı seslendiren Simge, sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu.

Simge'nin ilk Harbiye konserine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında; Hande Ünsal, Aynur Aydın, Samsun Demir, Gülşah Saraçoğlu, Seçkin Süngüç vardı.