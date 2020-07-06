Simge Sağın kesenin ağzını açtı

Kariyerinde ilk kez Harbiye Açık Hava konserini vermeye hazırlanan Simge, için özel olarak sahne tasarlanacak. 13 kişilik orkestrası ve birçok dansçının eşlik edeceği sahnede Sağın, kendi parçalarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkılardan oluşan repertuvarı için de şimdiden provalarına başladı.

İlk konserinde hayranlarına özel bir gece yaşatacağını belirten Simge, "Bu çok özel konser için şimdiden provalarına başladım. Meslek hayatının en önemli konseri için heyecanlıyım” dedi.