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06.07.2020 - 12:17 |

Simge Sağın kesenin ağzını açtı

Simge Sağın, kariyerinde ilk defa 5 Ağustos Çarşamba gecesi İstanbul Harbiye Açıkhava'da konser verecek. Ünlü popçu, sanatçıların arenası olan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesi için kesenin ağzını açtı.

Simge Sağın kesenin ağzını açtı
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Kariyerinde ilk kez Harbiye Açık Hava konserini vermeye hazırlanan Simge, için özel olarak sahne tasarlanacak. 13 kişilik orkestrası ve birçok dansçının eşlik edeceği sahnede Sağın, kendi parçalarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkılardan oluşan repertuvarı için de şimdiden provalarına başladı.

İlk konserinde hayranlarına özel bir gece yaşatacağını belirten Simge, "Bu çok özel konser için şimdiden provalarına başladım. Meslek hayatının en önemli konseri için heyecanlıyım” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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