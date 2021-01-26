MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Simge Sağın: Öğrencilik zor işmiş!
26.01.2021 - 14:54 |

Simge Sağın: Öğrencilik zor işmiş!

İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okuyan Simge Sağın, konserleri yüzünden okula ara vermişti. Koronavirüs pandemisinden dolayı işleri iptal olunca eğitimine devam kararı alan popçu, kalan iki dersi verip mezun olabilmek için harıl harıl çalışmaya başladı.

Simge Sağın: Öğrencilik zor işmiş!
ABONE OL

Posta gazetesinde yer alan habere göre; eğitimine devam eden 39 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, “Finaller başladı. Bir sürü kayıt yapmam lazım. Öğrencilik zor işmiş” dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yukatel Denizlispor, Görkem Can'ı kadrosuna kattı

    Yukatel Denizlispor, Görkem Can'ı kadrosuna kattı

    Mourinho, Lampard görevden alındığı için üzgün

    Mourinho, Lampard görevden alındığı için üzgün

    Bright Osayi-Samuel: Mesut Özil'i televizyondan izlerdim

    Bright Osayi-Samuel: Mesut Özil'i televizyondan izlerdim

    10 yaş altındaki çocuklarda miyop oluşumu ve artışını önleme tedbirleri

    10 yaş altındaki çocuklarda miyop oluşumu ve artışını önleme tedbirleri

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet