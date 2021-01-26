26.01.2021 - 14:54 |
Simge Sağın: Öğrencilik zor işmiş!
İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okuyan Simge Sağın, konserleri yüzünden okula ara vermişti. Koronavirüs pandemisinden dolayı işleri iptal olunca eğitimine devam kararı alan popçu, kalan iki dersi verip mezun olabilmek için harıl harıl çalışmaya başladı.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; eğitimine devam eden 39 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, “Finaller başladı. Bir sürü kayıt yapmam lazım. Öğrencilik zor işmiş” dedi.