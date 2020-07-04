MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Simge Sağın'dan Harbiye Açıkhava toplantısı
04.07.2020 - 12:41 |

Simge Sağın'dan Harbiye Açıkhava toplantısı

Popçu Simge Sağın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın arkadaşı Seçkin Sunguç ile objektiflere poz veren şarkıcı, önümüzdeki ay sahneye çıkacağı Harbiye Açıkhava konseri için son derece heyecanlı olduğunu söyledi.

Simge Sağın'dan Harbiye Açıkhava toplantısı
ABONE OL

Simge Sağın, "Bu benim ilk Harbiye Açıkhava konserim olacak. Ekip olarak yoğun bir tempoda çalışmalarımıza başladık. Önümüzde bir ay gibi bir süre var. Bu zaman uzun gibi görünebilir ama Harbiye Açıkhava için son derece kısa bir zaman. Tüm enerjimizi tamamen oraya vermiş durumdayız. Bugün de arkadaşlarımla bir araya geldik ve konserimiz için toplantılar yaptık" açıklamasında bulundu.

Ayrıca 38 yaşındaki güzel şarkıcı, giyim tarzıyla da dikkat çekti.

Simge Sağından Harbiye Açıkhava toplantısı

Magazin Haberleri Bülteni (4 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşırı hassas!

Aşırı hassas!

Huzur tatili

Huzur tatili

Editörün seçtikleri

Editörün seçtikleri

‘Teknoloji sınır tanımıyor’

‘Teknoloji sınır tanımıyor’

Sıradaki Haber