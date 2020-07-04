Simge Sağın'dan Harbiye Açıkhava toplantısı

Simge Sağın, "Bu benim ilk Harbiye Açıkhava konserim olacak. Ekip olarak yoğun bir tempoda çalışmalarımıza başladık. Önümüzde bir ay gibi bir süre var. Bu zaman uzun gibi görünebilir ama Harbiye Açıkhava için son derece kısa bir zaman. Tüm enerjimizi tamamen oraya vermiş durumdayız. Bugün de arkadaşlarımla bir araya geldik ve konserimiz için toplantılar yaptık" açıklamasında bulundu.

Ayrıca 38 yaşındaki güzel şarkıcı, giyim tarzıyla da dikkat çekti.