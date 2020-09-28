28.09.2020 - 07:00 |
Simge Ünal’a pandemi engeli
Yurt dışında podyuma çıkarak ülkemizi temsil eden Simge Ünal, pandemi nedeniyle yüksek lisansını Türkiye’de yapacak.
Yurt dışında podyuma çıkarak ülkemizi temsil eden Simge Ünal, pandemi nedeniyle yüksek lisansını Türkiye’de yapacak. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
Uluslararası İşletme Bölümü mezunu olan model, yüksek lisans için yurt dışına gitme planını iptal etti. Ünal, eğitimini İstanbul’da tamamlayacak.
Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.