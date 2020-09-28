Simge Ünal’a pandemi engeli

Yurt dışında podyuma çıkarak ülkemizi temsil eden Simge Ünal, pandemi nedeniyle yüksek lisansını Türkiye’de yapacak. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde

Uluslararası İşletme Bölümü mezunu olan model, yüksek lisans için yurt dışına gitme planını iptal etti. Ünal, eğitimini İstanbul’da tamamlayacak.