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13.08.2020 - 13:49 |

Sinan Akçıl: Bütün şarkıcılara meydan okuyorum

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Sinan Akçıl: Bütün şarkıcılara meydan okuyorum
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Tatilde çekilen kilolu fotoğrafı ile çok konuşulan Sinan Akçıl, kendisine 2,5 ay zaman tanıdığını söyledi. Ünlü şarkıcı, "Buradan bütün popçu, şarkıcı arkadaşlara meydan okuyorum. Siz de buna şahit olun ve görün bakalım. 2,5 ay sonra en iyi vücuda kim sahip oluyor? Ciddi bir kampa girdim ve 2,5 ay sonra bomba gibi dönüyor olacağım. Hem vücudumla hem de sürpriz bir projeyle. Kısacası ciddi anlamda muhteşem bir dönüş olacak" açıklamasında bulundu.

Akçıl, Burcu Kıratlı ile oynadıkları kelime oyunu için girdiği iddiayı kaybettiğini ve sevgilisine kulaklık aldığını söyledi. Burcu Kıratlı da sevgilisi için, "Kendisi çok büyük ve çok başarılı bir söz yazarı, yazdığı sözlerin en büyük hayranlarından birisi de benim. Ama gelin görün ki kelime oyununda girdiğimiz iddiada ben kazandım" açıklamasında bulundu.

Sinan Akçıl: Bütün şarkıcılara meydan okuyorum

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