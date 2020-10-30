Sinan Akçıl: Halı saha maçında ayağımı sakatladım

Sinan Akçıl, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir arkadaşıyla müzik şirketinin önünde sohbet eden Akçıl, fotoğraflarını çeken gazetecileri görünce sohbeti bitirerek hemen içeri girdi. Arabasının gelmesi ile mekandan çıkan Akçıl'ın topallayarak yürümesi dikkat çekti.

Şarkıcı, ayağını soran muhabirlere, "Geçtiğimiz gün halı sahada maç yapmıştık, oradan kaldı" cevabını verdi.

Yakında yeni şarkısının çıkacağını açıklayan Akçıl, "Başka da bir şey söyleyemem" deyip arabasına binerek oradan uzaklaştı.