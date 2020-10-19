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19.10.2020 - 10:43 |

Sinan Akçıl sevgilisi kim, adı ne? Ne iş yapıyor?

Sinan Akçıl'ın Aemile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk ettiği iddia edilirken bu haberlerinin ardından ünlü şarkıcının sevgilisi merak edilmeye başlandı. Sık sık Sinan Akçıl sevgilisi kim, adı ne? Ne iş yapıyor? sorusu sorulmaya başlandı.

Sinan Akçıl sevgilisi kim, adı ne? Ne iş yapıyor?
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Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı ilişkilerini sonlandırdı. İddiaya göre bu ayrılığın sebebi, Akçıl'ın hamile sevgilisi... Peki, Sinan Akçıl sevgilisi kim, adı ne? Ne iş yapıyor?

SİNAN AKÇIL'IN SEVGİLİSİ KİM?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda baba olmak istediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'ın dileği gerçek oluyor.

Ancak bebeğin annesi birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı değil. İddiaya göre; bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisiymiş!

Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan şarkıcı, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş. 

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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