Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı ilişkilerini sonlandırdı. İddiaya göre bu ayrılığın sebebi, Akçıl'ın hamile sevgilisi... Peki, Sinan Akçıl sevgilisi kim, adı ne? Ne iş yapıyor?

SİNAN AKÇIL'IN SEVGİLİSİ KİM?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda baba olmak istediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'ın dileği gerçek oluyor.

Ancak bebeğin annesi birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı değil. İddiaya göre; bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisiymiş!

Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan şarkıcı, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş.