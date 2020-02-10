10.02.2020 - 13:49 |
Sinan Akçıl: Ziynet Sali'ye teklifte bulunmadım
Şarkıcı Sinan Akçıl'ın, 'Piyanist' albümü için meslektaşı Ziynet Sali’ye teklif götürdüğü ama 'ret' yanıtı aldığı iddia edilmişti.
Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na açıklama yapan Sinan Akçıl, "Ziynet’e albümde şarkı söyler misin?" diye teklif yapmadım, yalan haber" ifadelerini kullandı.
"DEMET AKALIN ALBÜMDE YOK"
"Albümde Demet Akalın olacak mı?" sorusuna ise Akçıl, "Yok, hayır" yanıtını verdi. İkili, 'takipçi satın alma' iddiası nedenişyle polemik yaşamıştı.