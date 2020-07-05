Sinan Albayrak'ın yeni dizisi belli oldu!

Oyuncu Sinan Albayrak, 'Kalk Gidelim' dizisinin ardından Star TV'de yayınlanacak olan 'İyi Günde Kötü Günde' adlı dizinin kadrosuna katıldı.

Yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı yeni dizinin kadrosunda Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar ve Osman Alkaş da yer alıyor.

Hazırlıkları devam eden 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin çekimleri önümüzdeki hafta İstanbul’da başlayacak.