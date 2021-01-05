Sinan Güleryüz-Özge Özder çiftinden yeni poz

2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

Kızları olacağını açıklayan ikili, birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

KARNI BURNUNDA

Yaklaşık altı aylık hamile olan Özder, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun 'Bizim yeni yıl hediyemiz belli' notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"BEBEK YÜKLENİYOR"

Özge Özder, eşi ile bu karesini ise "Bebek yükleniyor" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

VİDEODA ÜNLÜ DOSTLARI YER ALDI

Çift, bebek haberlerine ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile açıklık getirmişti. Özge Özder’in YouTube kanalından yayınladıkları eğlenceli videoda, ünlü dostları da yer almıştı. Sanatçının Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşları ve ailesinin yer aldığı videoda hamilelik müjdesine yakınları tarafından verilen tepkiler ekrana geliyordu.

Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.