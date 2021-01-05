MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sinan Güleryüz-Özge Özder çiftinden yeni poz
05.01.2021 - 11:43 |

Sinan Güleryüz-Özge Özder çiftinden yeni poz

Oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ile birlikte çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Özder'in karnı burnunda karesine beğeni yağdı.

Sinan Güleryüz-Özge Özder çiftinden yeni poz
ABONE OL

2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

Kızları olacağını açıklayan ikili, birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Özge Özder: 1-2 bölüm ara verip sete dönerim

KARNI BURNUNDA
Yaklaşık altı aylık hamile olan Özder, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun 'Bizim yeni yıl hediyemiz belli' notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sinan Güleryüz-Özge Özder çiftinden yeni poz

"BEBEK YÜKLENİYOR"
Özge Özder, eşi ile bu karesini ise "Bebek yükleniyor" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Sinan Güleryüz-Özge Özder çiftinden yeni poz

VİDEODA ÜNLÜ DOSTLARI YER ALDI
Çift, bebek haberlerine ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile açıklık getirmişti. Özge Özder’in YouTube kanalından yayınladıkları eğlenceli videoda, ünlü dostları da yer almıştı. Sanatçının Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşları ve ailesinin yer aldığı videoda hamilelik müjdesine yakınları tarafından verilen tepkiler ekrana geliyordu.

Sinan Güleryüz-Özge Özder çiftinden yeni poz

Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte boğaz ağrısını oluşturan etkenler! Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

İşte boğaz ağrısını oluşturan etkenler! Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Dişleri fırçalamak diş ağrısını geçirir mi? Diş ağrısına ne iyi gelir? İşte pratik yöntemler...

Dişleri fırçalamak diş ağrısını geçirir mi? Diş ağrısına ne iyi gelir? İşte pratik yöntemler...

Saç biti nasıl temizlenir, nasıl geçer? Bit temizleyen doğal yöntemler

Saç biti nasıl temizlenir, nasıl geçer? Bit temizleyen doğal yöntemler

Mide bulantısı nedir, neler mide bulantısı yapar? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısı nedir, neler mide bulantısı yapar? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet