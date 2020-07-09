Sinan Özen: Rüya gibi ama umudumuzu yitirmiyoruz

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ile dört yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çiftin, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Daha önce kızı Neva’nın 6 ameliyat geçirdiğini ve sürecin devam ettiğini belirten Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri açıkladı.

'ŞU AN DA ARAFTAYIZ'

Sinan Özen, “Bir baba olarak duygularımızı anlatmakta tarifi çok zor. Hocalarım da evlat sahibi oldukları için beni anlayabilirler. Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık, yani bir elmanın yarısı bizimle evde diğer yarısı burada ama doktorlarımız alanlarında o kadar değerli ki burada da dünya da olan teknolojinin her olanağı var ve yapılıyor. Şuanda da araftayız diyebiliriz. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Böyle bir rüya gibi ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Bilim olarak her yolu deniyoruz, dualar ediyoruz. Bize dualarını eksik etmeyen halkımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

'OĞLUMUN DURUMU İYİ'

Eşi ve oğlu hakkında da konuşan şarkıcı, “Diğer çocuğumuzun durumu iyi, o bu konuda çok şanslı ama annesinin biraz psikolojik sorunları var. Takdir ederseniz ki her şeyi ona göre kurgulamış. Oda da bir yatak boş duruyor. O anları anlatmak çok zor. Ben sürekli yaşadığım için. Allah'ım her çocuğu anne ve babasını bağışlasın. İnşallah bu çalışma diğer Neva bebeklere ışık ve umut olur. Eşim ve ben Neva'ya masallar okuyoruz. Doktorlarımızın tavsiyesiyle anne baba diyaloğunu kesmeden onunla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ben onunla sohbet ediyorum, onunla gerçekleştireceğim hayallerimi biriktiriyorum” dedi.

Neva bebeğin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Burak Tander ise “Neva bebeğimizin ağır bir rahatsızlığı var. Çok seyrek rastlanan bir bağırsak rahatsızlığı, ne yazık ki bağırsağı çalışmıyor ve bir kaç ameliyat geçirmesi lazımdı. Bu rahatsızlığın modern tıp kesin tedavisini bilmiyor. Ancak modern tıbbın bildiği bazı tedavi yöntemlerini tamamını uyguluyoruz. Neva bebek ilerleyen zamanlarda iyileşecek biz hekimler olarak elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.