Sindirella filmi konusu nedir? - Sindirella Yarim başrol oyuncuları kimler, yönetmeni kim?

SİNDİRELLA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Ella’nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine’i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella’yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…



SİNDİRELLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Klasik Cinderella hikayesi bu modern uyarlamasında Cinderallayı Lily James oynarken, kadroda kendisine Cate Blanchett (Tremaine), Helena Bonham Carter (Koruyucu Peri), ve Richard Madden (Prens) eşlik ediyor. Ölümcül Oyun, Jack Ryan: Gölge Ajan, Thor gibi filmleriyle hatırladığımız Kenneth Branagh’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Aline Brosh McKenna ve Chris Weitz kaleme alıyor. Görüntü yönetmenliğini Haris Zambarloukos’un üstlendiği filmin müzikleri ise Cesur, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Thor, Macera Adası, Eragon, Ölüm Tohumları gibi filmlerinde müziklerine imza atan Patrick Doyle’a ait.