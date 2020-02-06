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HaberlerMagazin Haberleri Sinem Kobal: Cansu’yla komşu olmamız çok güzel oldu
06.02.2020 - 08:12 | | UMUT ÜNVER

Sinem Kobal: Cansu’yla komşu olmamız çok güzel oldu

Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Kobal, muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi.

Sinem Kobal: Cansu’yla komşu olmamız çok güzel oldu

Spor yapmak için geldiğini söyleyen Sinem Kobal, nasıl olduğu sorulunca, "Ufak bir hastalığım vardı ama geçti, spora geldim" dedi. Kobal’a gelen dizi ve sinema teklifleri sorulunca, ”Dinleniyorum şu an" diyerek cevapladı.

Cansu Dere’nin kendilerine komşu olduğu hatırlatılınca, "Evet, güzel oldu" diye konuştu. Cansu Dere’nin yeni evi için hoşgeldine gittiğini söyleyen Kobal’a Elçin Sangu’nun, "Oyuncular pahalı ameleler" sözleri hatırlatılsa da, ”Çok teşekkür ederim" diye konuşup spor salonunun yolunu tuttu.

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