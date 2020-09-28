28.09.2020 - 14:20 |
Sinem Kobal’dan makyajsız paylaşım
Hamileliğinin son ayında olan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
Dört yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve şu sıralar kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili oğlundan açıklama geldiEvinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Usta oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Hayati tehlikesi yok" dedi.