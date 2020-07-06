Sinem Kobal’dan yakın geçmiş paylaşımı!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliği devam eden Sinem Kobal, şimdilerde 5 aylık hamile… Kızını kucağına alacağı günü heyecanla bekleyen Kobal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

32 yaşındaki Sinem Kobal, kırmızı elbisesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun, "Yakın geçmiş" notuyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede 92 binden fazla beğeni ve yorum aldı.