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15.01.2021 - 11:20 |

Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum

Oyuncu Sinem Ünsal, Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuk oldu.

Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum
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Sinem Ünsal, takıntılarla mücadele ettiği bir dönemi olduğunu söyledi: Her zaman kullandığım bardak, aynı yerde durur. Yatağımı toplamadan evden dışarı çıkmam, kapıyı mutlaka üç defa kilitlerim.

Astroloji konusunda hiçbir fikri olmadığını belirten oyuncu, "Kendimi İkizler burcu zannediyordum, geçtiğimiz aylarda astrolojiyle ilgili detaylı bir görüşmeye gittim. Orada Yengeç burcu olduğumu öğrendim. Astroloji ile ilgim ve bilgim bu kadarmış" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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