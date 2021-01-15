Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum

Sinem Ünsal, takıntılarla mücadele ettiği bir dönemi olduğunu söyledi: Her zaman kullandığım bardak, aynı yerde durur. Yatağımı toplamadan evden dışarı çıkmam, kapıyı mutlaka üç defa kilitlerim.

Astroloji konusunda hiçbir fikri olmadığını belirten oyuncu, "Kendimi İkizler burcu zannediyordum, geçtiğimiz aylarda astrolojiyle ilgili detaylı bir görüşmeye gittim. Orada Yengeç burcu olduğumu öğrendim. Astroloji ile ilgim ve bilgim bu kadarmış" dedi.