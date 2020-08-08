Sinem Ünsal'dan 'Mucize Doktor' açıklaması

Yakın dostlarıyla Parle Restaurant'da bir araya gelen Sinem Ünsal, uzun süre mekanda oturup koyu bir sohbete daldı.

Restoran çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan oyuncu, "Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Geçen sezon gibi bu sene de reytinglerimizin iyi olacağını umuyorum. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. Sosyal medyadan da çok güzel mesajlar alıyorum, bu da beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.