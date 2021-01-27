Sinem Uslu ve oğullarından uyku öncesi pozu

2016 yılında dünyaevine giren Mustafa-Sinem Uslu çifti, 2019'da ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Oğullarıyla birlikte geçirdiği keyifli anları zaman zaman Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"UYKU ÖNCESİ"

Sinem Uslu, çocukları ile boyama yaparken çekilen karesini "Uyku öncesi" notuyla yayınladı. Uslu'nun gönderisi, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve 'maşallah' yorumları aldı.

YENİ YAŞINI AİLESİYLE KUTLADI

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde 36. yaşını aile arasında düzenlenen küçük bir organizasyon ile kutlamıştı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sinem Uslu, duygularını; "Hoş geldin 36... Çok şükür... Ailem, sevdiklerim yanımda olamasalar bile gelen mesajlarla aramalarla, sevgilerini en derinde hissettiren dostlarım iyi ki varsınız. Ellerine, yüreğine sağlık. Evlatlarımla senin yaptığın pastayı üflemek nasipmiş. İyi ki varsınız, iyi ki doğmuşum" sözleriyle dile getirmişti.