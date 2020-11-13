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13.11.2020 - 07:00 |

Sınırı aştılar

Muazzez Ersoy, ‘isim hakkı üzerinden’ sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı mekanın her yerinde kendi ismi ve fotoğraflarını görünce dava açtı. Sanatçının avukatları, mekandaki ürünlere el koydu

Sınırı aştılar
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Muazzez Ersoy, yıllar önce ‘isim hakkı üzerinden’ sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy&Şenol Kolcuoğlu Restoran’daki ortaklarıyla ‘Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı’ nedeniyle mahkemelik olmuştu. Sanatçının avukatları, polis eşliğinde restorana giderek, tabelaları indirtti. Ersoy’un isminin üzerinde basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydular.
Operasyonla ilgili Ersoy, “Yeni adıyla Muazzez Ersoy&Neffis Et isimli restoran ile ‘sınırlı ölçüde ismimi kullanım iznim’ dışında hiçbir ortaklığım ve işletmesel bir bağım yoktur. Aramızdaki sözleşmeye rağmen, izinsiz ve haksız yere restorandaki garson ve usta önlüklerine, gömleklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine ismimi bastırdı ya da yazdırdılar” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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