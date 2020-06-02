Sinyalciler filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Sinyalciler ne zaman, nerede çekildi?

SİNYALCİLER OYUNCULARI KİMLERDİR?



Ahmet Kapucu’nun yönettiği filmin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Tamer Karadağlı ve Mahmut Tuncer yer alıyor.



SİNYALCİLER KONUSU NEDİR?



Hayati, yeğeninin ölümünden 3 sinyalciyi sorumlu tutar ve onlara büyük bir para cezası keser. Ancak onların bu cezayı ödeyecek paraları yoktur. Parayı bulup buluşturmak için kendilerini bir türlü dümenin içinde bulurlar. İsa’nın son akşam yemeği tablosunu satmaya çalışan sinyalciler Interpol’ün kucağına düşerler.





