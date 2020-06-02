MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sinyalciler filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Sinyalciler ne zaman, nerede çekildi?
02.06.2020 - 21:41 |

Sinyalciler filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Sinyalciler ne zaman, nerede çekildi?

Sinyalciler filmi bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Burak Satıbol, Ayhan Taş ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Sinyalciler filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği tarihe ilişin tüm merak edilenler...

Sinyalciler filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Sinyalciler ne zaman, nerede çekildi?
ABONE OL

SİNYALCİLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ahmet Kapucu’nun yönettiği filmin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Tamer Karadağlı ve Mahmut Tuncer yer alıyor.

SİNYALCİLER KONUSU NEDİR?

Hayati, yeğeninin ölümünden 3 sinyalciyi sorumlu tutar ve onlara büyük bir para cezası keser. Ancak onların bu cezayı ödeyecek paraları yoktur. Parayı bulup buluşturmak için kendilerini bir türlü dümenin içinde bulurlar. İsa’nın son akşam yemeği tablosunu satmaya çalışan sinyalciler Interpol’ün kucağına düşerler.


Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı videoABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için siyahi bir bebeğe süt içirdiği videosunu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik ne iş yapıyor, nereli?

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik ne iş yapıyor, nereli?

'Survivor 2020'de kim elendi? Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt

'Survivor 2020'de kim elendi? Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt

Tedbirli aşıklar: Cem Belevi-Zehra Yılmaz

Tedbirli aşıklar: Cem Belevi-Zehra Yılmaz

Hande Ataizi: Hayatın normale dönmesi çok iyi oldu

Hande Ataizi: Hayatın normale dönmesi çok iyi oldu

Sıradaki Haber