Sir Ian Holm kimdir? Bilbo Baggings’i oynayan Ian Holm neden öldü?

Dünyada adından söz ettiren Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerin oyuncusu Sir Ian Holm, öldü. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterini hayat veren Holm, hastalığına yenik düştü. İşte Sir Ian Holm'un biyografisi...

SIR IAN HOLM KİMDİR?

Sir Ian Holm, 12 Eylül 1931'de doğdu. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde hobbit Bilbo Baggins, Chariots of Fire filminde antrenör Sam Mussabini, Beşinci Element filminde Vito Cornelius ve Yaratık filminde androit Ash rolleri ile tanınmaktadır.