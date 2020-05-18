18.05.2020 - 07:00 |
Sıra dışı kutlama
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, önceki gün yeni yaşını sıra dışı bir şekilde kutladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, önceki gün yeni yaşını sıra dışı bir şekilde kutladı. İş insanına sürpriz yapan arkadaşları, ona cheesecake hazırladı. Bayazıt Ailesi’nin Kandilli’deki evinin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte şaşkınlığını gizleyemeyen Simla Hanım, sosyal medya hesabından paylaştığı karenin altına, “Unutulmayacaklar arasında...” notunu düştü.