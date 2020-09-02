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HaberlerMagazin Haberleri Sırrını açıkladı
02.09.2020 - 07:00 |

Sırrını açıkladı

Gürkan Şef olarak bilinen Gürkan Topçu, Men’s Fitness dergisinin eylül sayısına konuk oldu.

Sırrını açıkladı
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Gürkan Şef olarak bilinen Gürkan Topçu, Men’s Fitness dergisinin eylül sayısına konuk oldu. “Bu fiziğe çok emek vererek ulaştım” diyen şef, “Sık yiyorum ama hiçbir zaman masadan tok kalkmıyorum. Eskiden daha gergin ve sinirli biriyken spor ve sağlıklı beslenme sayesinde daha mutlu bir insana dönüştüm. Özgüvenim arttı” şeklinde konuştu.

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Sürpriz düğüne koronavirüs engeli!

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda oyuncu sevgilisi Fatma Topbaş ile görüntülenen Gürkan Topçu, düğün için sürpriz evlilik tarihi alacağını fakat corona virüs salgını sebebiyle alamadıklarını açıklamıştı.

Gürkan Şef, "Sürpriz bir durum olacaktı ama maalesef korona engeline takıldık. Yakın zamanda ilk adım atacağız. Ama yapacağım sürpriz önümüzdeki yıla kaldı. Sürpriz olacağı için fazla bilgi vermeyeyim" demişti.

Sırrını açıkladı

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